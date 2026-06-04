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Voestalpine’in net kârı 2025-26 mali yılında yükseldi, 2026-27 mali yılında kârlılığın artması bekleniyor

Perşembe, 04 Haziran 2026 14:43:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, 31 Mart’ta sona eren 2025-26 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, söz konusu mali yılda bir önceki mali yılda kaydedilen 178,6 milyon € net kâra kıyasla 424 milyon € net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık %4,3 düşüşle 15,1 milyar € seviyesine gerilerken, AVFÖK’ü ise yıllık %15,4 artışla 1,5 milyar € olarak gerçekleşti.

Şirketin açıklamasına göre performans, genel imalat sanayisindeki faaliyetlerin zayıf seyretmesine rağmen operasyonel dayanıklılık, çeşitlendirilmiş iş modeli ve stratejik sektörlerden gelen güçlü talep sayesinde desteklendi. Voestalpine, yüksek katma değerli ürün portföyünün daha döngüsel segmentlerdeki zayıf piyasa koşullarından kaynaklanan baskıyı dengelemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Voestalpine’in çelik birimi, stratejik müşteri segmentlerine yapılan sevkiyatların nispeten istikrarlı seyretmesinden fayda sağladı. Ancak Avrupa çelik piyasalarının zayıf inşaat faaliyetleri, ithalat baskısı ve durgun imalat sanayisi talebi nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği ifade edildi. Şirket ayrıca Avrupa çelik sektörünü etkileyen yüksek enerji maliyetleri ve küresel ticaretteki bozulmalara ilişkin endişelerin sürdüğüne dikkat çekti.

Karbonsuzlaşma projeleri devam ediyor

Voestalpine, greentec steel programı kapsamında uzun vadeli karbonsuzlaşma stratejisine bağlılığını yineledi.

Şirket, Linz ve Donawitz tesislerinde elektrik ark ocaklarını devreye alma planlarını sürdürdüğünü açıkladı. Söz konusu yatırım, çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırımın, grubun karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra üretim ağı içindeki hurda bazlı çelik üretiminin payını artırması bekleniyor.

2026-27 mali yılında Voestalpine, AB’nin çelik ithalatına yönelik yeni koruma önlemlerinin desteğiyle kârlılığın artmasını bekliyor. Şirket, söz konusu dönemde AVFÖK’ünün 1,6-1,85 milyar € arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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