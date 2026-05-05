Avusturyalı Wuppermann Metalltechnik yeni boru tesisini açtı

Almanya merkezli Wuppermann Group’un bağlı kuruluşu Avusturya merkezli çelik üreticisi Wuppermann Metalltechnik GmbH (WMT) Avusturya’nın Altmünster bölgesinde yeni boru tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeni tesis WMT’nin üretim kapasitesini artıracak ve ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletecek. Tesis, 4 mm’ye kadar duvar kalınlığına sahip kompleks özel profillerin yanı sıra daha geniş ebat ve mukavemet aralığında boru ve profil üretecek. Tesiste 1.000 MPa’ya kadar çekme dayanımına sahip DP800, DP980 ve 22MnB5 gibi çelik kaliteleri işlenecek.

Şirketin belirttiğine göre yeni tesiste tam otomatik hammadde ve nihai ürün depolarının yanı sıra yüksek ölçüde dijitalleştirilmiş lojistik ve üretim süreçleri bulunuyor ve bu da yüksek verimlilik sağlıyor. Şirketin mevcut boru kaynak hattı devrede kalacak ve verimliliği artırmak için yeni komplekse taşınacak.

Wuppermann AG İcra Kurulu Sözcüsü Oliver Rechtsprecher, “Wuppermann Group tarafından yapılan bu önemli yatırım dünyanın en modern boru tesislerinden birinin oluşturulmasıyla sonuçlandı. Bu yatırım müşterilerimiz için kalite lideri olmaya devam etmemizi, maksimum verimlilikle üretim yapmamızı, çok yüksek düzeyde dijitalleşme ve otomasyondan faydalanmamızı ve Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz üretimi güvence altına almamızı sağlıyor,” dedi.