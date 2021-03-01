Primetals ve Midrex, Mikhailovsky HBI’a en büyük HBI tesisini tedarik edecek

Pazartesi, 01 Mart 2021 11:10:20 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, USM ve Rusya merkezli Metalloinvest’in bağlı kuruluşu Mikhailovsky GOK tarafından ortaklaşa kurulan Rusya merkezli Mikhailovsky HBI’ın, Rusya’nın Kursk bölgesinde bulunan Zheleznogorsk’a kurulmak üzere yeni bir sıcak briketlenmiş demir tesisi tedarik etmek için Primetals Technologies ve ABD merkezli Midrex Technologies, Inc. ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Tesis, yılda 2,08 milyon mt sıcak briketlenmiş demir üretecek şekilde tasarlandı. En son tasarım özellikleriyle tesis, enerji tüketimi ile çevresel etkiyi azaltabilecek ve dünyanın en büyük sıcak briketlenmiş demir tesisi olacak. Anlaşma mühendislik, malzeme ve danışmanlık hizmetlerini içeriyor.

Tesisin inşaatına yapılan yatırımın KDV hariç 40 milyar RUB’un üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Proje, Zheleznogorsk’ta yaklaşık 400 kişiye istihdam yaratacak. Sıcak briketlenmiş demir tesisinde, Mikhailovsky GOK'un demir cevherinden üretilen pelet kullanılıyor.

Tesisin 2024 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor.

Midrex’in CEO’su Stephen Montague, “Mikhailovsky HBI projesi, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu düşük karbonlu çeliğe yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olacak,” dedi.