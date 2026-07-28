Ferrexpo'nun ihracat faaliyetleri Rusya'nın pelet taşıyan gemiye yönelik İHA saldırısının ardından sekteye uğradı

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz'de ürünlerini taşıyan bir gemiye saldırması sonucu bir mürettebat üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu olayın ihracat faaliyetlerini aksattığını ve likidite pozisyonunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Şirket, Orta Doğu'daki müşterilere doğrudan indirgenmiş (DR) pelet taşıyan geminin, Karadeniz'deki Ukrayna karasularında seyir halindeyken hasar gördüğünü ifade etti. Geminin su üstünde kalmaya devam ettiğini belirtirken, hem yükün hem de geminin durumunun henüz belirlenemediğini dile getirdi. Ayrıca kurtarma çalışmalarının değerlendirildiğini ancak mevcut koşullar altında bunun zor olduğunu vurguladı.

Karadeniz üzerinden sevkiyatlar durduruldu

Ferrexpo, hâlihazırda sevkiyata hazır yaklaşık 189.000 mt peleti olduğunu paylaştı. Bu miktarın 55.000 mt'unu saldırıya uğrayan gemiye yüklenen DR peletlerin oluşturduğunu ve yaklaşık 90.000 mt DR peletin ise stok sahalarında beklediğini aktardı. Söz konusu stokun üretim ve teslimat maliyetinin yaklaşık 20 milyon $ seviyesinde yer aldığının tahmin edildiğini ifade etti.

Şirket, Ukrayna limanlarında ve çevresinde, aynı zamanda bu limanlardan ayrılan gemilere yönelik devam eden insansız hava aracı ve füze saldırılarının gemi sahiplerinin rezervasyonlarını iptal etmelerine yol açtığına dikkat çekti. Bu nedenle öngörülebilir süre zarfında Karadeniz ihracat rotası üzerinden ilave gemi yüklemesi gerçekleştirmeyi beklemediğini vurguladı. Ayrıca sigorta şirketlerini bilgilendirdiğini ve mevcut sigorta poliçeleri kapsamında tazminat talebinde bulunduğunu aktardı.

İhracattaki aksama likiditeyi olumsuz etkiledi

Ferrexpo, yaşanan aksamanın şirketin likiditesini önemli ölçüde olumsuz etkilediğini belirtti. Mevcut durumda erişilebilir net nakit pozisyonunun bu yılın Ağustos sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmesine yeteceğini öngördüğünü dile getirdi. Bu tahminin demir cevheri fiyatlarındaki dalgalanmalara, enerji giderleri dahil operasyonel maliyetlere, gemiyle ilgili sorunların çözümüne ve daha önce açıklanan planlanan sermaye artırımı, KDV iadelerinin askıya alınması ve Poltava Mining tesisi hakkında devam eden hukuki süreçler gibi diğer risklere bağlı olmaya devam ettiğini ekledi.

Şirket, yönetim kurulunun yaşanan aksamanın etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli operasyonel ve finansal önlemleri değerlendirdiğini, gerekli görüldükçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini de kaydetti.