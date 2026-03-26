Severstal, CherMK tesisinde peletleme kompleksinin test sürecini başlattı

Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal, Cherepovets Iron and Steel Works (CherMK) tesisinde peletleme ekipmanlarının üretim öncesi test sürecine başladığını açıkladı. Bu aşama yeni üretim kompleksinin tam kapasiteyle faaliyete hazırlanmasında önemli bir adımı oluştururken, üretimin 2026 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

Proje, hammadde işleme süreçlerini dönüştürmeyi ve emisyonları azaltmayı hedefliyor

Severstal’e göre yeni peletleme kompleksi, sahadaki demir cevheri işleme ve pik demir üretim süreçlerinde önemli değişiklikler sağlayacak. Yüksek fırınlara şirket içinde üretilen peletlerin tedarik edilmesiyle kok tüketiminin azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Aynı zamanda proje kapsamında çevresel etkisi daha yüksek olan mevcut sinterleme makinelerinin bir kısmının devre dışı bırakılması mümkün olacak.

Çevresel hedefleri destekleyen büyük yatırım

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, 1,41 milyar $ (116 milyar RUB) tutarındaki tesisin inşasının bir yılı aşkın süredir devam ettiğini ve projenin 2025 yılında en yoğun inşaat aşamasına girdiğini belirtti. Zorlu piyasa koşullarına rağmen projenin sürdüğünü vurgulayan Shevelev, en büyük zorluğun inşaat takviminin yönetimi olduğunu ifade etti.

Şirket, projenin çevresel taahhütler doğrultusunda yürütüldüğünü belirtirken, tesisin devreye alınmasının ardından yıllık 96.000 mt kirletici emisyon ve 2 milyon mt sera gazı emisyonu azaltımı sağlamasının beklendiğini açıkladı.