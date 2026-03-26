Severstal, CherMK tesisinde peletleme kompleksinin test sürecini başlattı

Perşembe, 26 Mart 2026 11:34:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal, Cherepovets Iron and Steel Works (CherMK) tesisinde peletleme ekipmanlarının üretim öncesi test sürecine başladığını açıkladı. Bu aşama yeni üretim kompleksinin tam kapasiteyle faaliyete hazırlanmasında önemli bir adımı oluştururken, üretimin 2026 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

Proje, hammadde işleme süreçlerini dönüştürmeyi ve emisyonları azaltmayı hedefliyor

Severstal’e göre yeni peletleme kompleksi, sahadaki demir cevheri işleme ve pik demir üretim süreçlerinde önemli değişiklikler sağlayacak. Yüksek fırınlara şirket içinde üretilen peletlerin tedarik edilmesiyle kok tüketiminin azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Aynı zamanda proje kapsamında çevresel etkisi daha yüksek olan mevcut sinterleme makinelerinin bir kısmının devre dışı bırakılması mümkün olacak.

Çevresel hedefleri destekleyen büyük yatırım

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, 1,41 milyar $ (116 milyar RUB) tutarındaki tesisin inşasının bir yılı aşkın süredir devam ettiğini ve projenin 2025 yılında en yoğun inşaat aşamasına girdiğini belirtti. Zorlu piyasa koşullarına rağmen projenin sürdüğünü vurgulayan Shevelev, en büyük zorluğun inşaat takviminin yönetimi olduğunu ifade etti.

Şirket, projenin çevresel taahhütler doğrultusunda yürütüldüğünü belirtirken, tesisin devreye alınmasının ardından yıllık 96.000 mt kirletici emisyon ve 2 milyon mt sera gazı emisyonu azaltımı sağlamasının beklendiğini açıkladı.


Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artış kaydetti

11 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya’da demir cevheri ve pelet ihracatı 2025’in Temmuz ayında rekor kırdı

11 Ağu | Çelik Haberler

Vale pelet üretim hedefini değiştirdi

03 Tem | Çelik Haberler

İran yeni kütük ve pelet ihaleleri açtı

06 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika’nın pelet üretimi Mart ayında %12,9 düştü

24 May | Çelik Haberler

CVP Brezilya’da yüksek kalite pelet besleme üreteceğini duyurdu

23 May | Çelik Haberler

Hint SMEL Mittal Corp Limited’i devralarak paslanmaz çelik üretimine başlıyor

21 Ara | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %5 arttı

04 Kas | Çelik Haberler

Hint Welspun Corporation demir çelik imalatını ve ticaretini geliştirecek

03 Eyl | Çelik Haberler

SAIL’in Bokaro tesisi üç yıl içinde kapasitesini artırmayı planlıyor

13 Ağu | Çelik Haberler





