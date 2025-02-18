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Metalloinvest, Lebedinsky GOK’ta gaz salımını azalttı

Salı, 18 Şubat 2025 14:38:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, Lebedinsky GOK peletleme tesisinin gaz temizleme sistemlerinde 2020 yılından bu yana yürüttüğü modernizasyon çalışmalarının ikinci aşamasını tamamladığını duyurdu.

Söz konusu çalışmalar kapsamında 1 ve 3 No’lu kavurma makinelerinin gaz temizleme ünitelerinin yenilendiği belirtildi. Bu sayede pelet üretimi esnasında gerçekleşen gaz temizleme verimliliğinin %60 arttığı ifade edildi. Ayrıca projeye 2 milyar RUB (21,87 milyon $) yatırım yapıldığı da paylaşıldı.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Metalloinvest 

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