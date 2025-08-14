Severstal yeni pelet kompleksi için dünyanın en büyük öğütücü bilye tesislerini kuruyor

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets’teki yeni demir cevheri pelet üretim kompleksine dünyanın en büyük kuru öğütücü bilye tesislerini kurmaya başlayarak çevre ve üretim stratejisinde önemli bir adım attı. Yıllık 10 milyon mt pelet işlemek üzere tasarlanan kompleks, eski sinterleme teknolojisinin yerini daha verimli ve çevre dostu yöntemlerle alacak.

Projedeki gelişmeler ve temel bileşenler

Her biri 6,7 metre çapında ve 13 metreden uzun üç bilye tesisi, dünya çapında türünün en büyükleri olma özelliğini taşıyor. Bu devasa makineler, öğütücü bilyeler kullanılarak demir cevherinin kurutulması ve kuru bir şekilde öğütülmesi için tasarlandı. Bilye tesislerinin yanı sıra kavurma makineleri, peletleme hatları ve dikey tesisler de dahil olmak üzere diğer başlıca ekipmanlar inşa ediliyor. Metal yapıların %30’undan fazlası kurulmuş durumda. Galeriler ve hammadde tedarik konveyörleri gibi yardımcı altyapı da inşa halindeyken, hammadde akışını iyileştirmek için yenileme çalışmaları devam ediyor.

Severstal’ın CEO’su Alexander Shevelev, “Üç adet bilye tesisinin kurulumu bugüne kadarki en önemli ve karmaşık operasyonumuz oldu. Sektördeki zorluklara rağmen, önemli çevre projelerine ve çevresel ayak izimizi azaltma taahhüdümüze bağlı kalmaya devam ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Çevresel değişim

Yeni pelet kompleksi, eski sinterleme teknolojisinin yerini alacak ve emisyonları önemli ölçüde azaltacak. Rusya’nın Temiz Hava projesi kapsamında Cherepovets’teki üç sinterleme makinesi 2024 yılında devre dışı bırakıldı. Geriye kalan dört makine ise yeni kompleks devreye alındıktan sonra 2027 başlarında kapatılacak.

Kompleksin Severstal’ın daha temiz üretim yöntemlerine geçişinde önemli bir dönüm noktası olan 2026'nın ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.