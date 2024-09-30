Primetals, POSCO’nun Pohang’daki bazik oksijen fırınını yeniledi

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun Pohang tesisinde yer alan 3-2 No’lu bazik oksijen fırını için yeni devirme düzeneği tedarik ettiğini duyurdu.

Faaliyete alınan yeni ekipman sayesinde POSCO’nun bakım ihtiyacının azalacağı ve bazik oksijen fırınının kullanım ömrünün artacağı belirtildi. Öte yandan acil durum sistemleriyle birlikte yeni devirme düzeneğinin elektrik kesintileri ve diğer öngörülemeyen durumlarda dahi faaliyetlere devam edebileceği ifade edildi.