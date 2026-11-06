POSCO'nun faaliyet kârı artan çelik fiyatları ve satışlar sayesinde 2026'nın üçüncü çeyreğinde yükseldi

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı bir önceki çeyreğe kıyasla %15,4 ve yıllık %47,8 artışla 945 milyar KRW (696,7 milyon $) seviyesinde yer aldı. Aynı çeyrekte POSCO'nun satış geliri yıllık %10,8 artışla 19,14 trilyon KRW (14,11 milyar $) olurken net kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,8 düşüşle 380 milyar KRW (280,2 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamaya göre POSCO'nun faaliyet kârındaki iyileşme, artan hammadde maliyetlerine rağmen yükselen satış fiyatları, ham çelik üretimi ve satış tonajının yanı sıra lojistik ve diğer faaliyet giderlerindeki düşüşten destek buldu.

Öte yandan şirketin çelik biriminin faaliyet kârı %13,7 düşüşle 566 milyar KRW (417,3 milyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde birimin satış geliri yıllık %7,7 artışla 15,86 trilyon KRW (11,69 milyar $) olurken net kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %59,5 düşüşle 190 milyar KRW (140,1 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte POSCO'nun ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla 9,11 milyon mt olurken, satış tonajı yıllık %3,8 artışla 8,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.