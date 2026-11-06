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POSCO'nun faaliyet kârı artan çelik fiyatları ve satışlar sayesinde 2026'nın üçüncü çeyreğinde yükseldi

Cuma, 06 Kasım 2026 11:44:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı bir önceki çeyreğe kıyasla %15,4 ve yıllık %47,8 artışla 945 milyar KRW (696,7 milyon $) seviyesinde yer aldı. Aynı çeyrekte POSCO'nun satış geliri yıllık %10,8 artışla 19,14 trilyon KRW (14,11 milyar $) olurken net kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,8 düşüşle 380 milyar KRW (280,2 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamaya göre POSCO'nun faaliyet kârındaki iyileşme, artan hammadde maliyetlerine rağmen yükselen satış fiyatları, ham çelik üretimi ve satış tonajının yanı sıra lojistik ve diğer faaliyet giderlerindeki düşüşten destek buldu.

Öte yandan şirketin çelik biriminin faaliyet kârı %13,7 düşüşle 566 milyar KRW (417,3 milyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde birimin satış geliri yıllık %7,7 artışla 15,86 trilyon KRW (11,69 milyar $) olurken net kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %59,5 düşüşle 190 milyar KRW (140,1 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte POSCO'nun ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla 9,11 milyon mt olurken, satış tonajı yıllık %3,8 artışla 8,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar POSCO 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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