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POSCO, Malezya'dan ithal paslanmaz soğuk rulo saca yönelik hile soruşturması başvurusu hazırlığında

Perşembe, 30 Temmuz 2026 14:08:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore merkezli SteelDaily'nin haberine göre yerel çelik üreticisi POSCO, Malezya'dan ithal paslanmaz soğuk rulo saca yönelik hile soruşturması açılması için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Başvurunun bu yılın üçüncü çeyreğinde yapılmasının beklendiği belirtiliyor.

POSCO'nun soruşturmanın kapsamını ve destekleyici delilleri netleştirmek amacıyla Güney Kore Ticaret Komisyonu ile yakın iş birliği içinde çalıştığı ancak kesin başvuru tarihinin henüz netlik kazanmadığı, Ağustos veya Eylül ayında başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Soruşturma geriye dönük antidamping vergilerine yol açabilir

Hile soruşturmaları, klasik antidamping soruşturmalarından farklı olarak soruşturma resmen başlatıldıktan sonra ülkeye giriş yapan ithal ürünlerin hile tespit edilmesi halinde geriye dönük antidamping vergilerine tabi tutulabilmesine imkân tanıyor.

Ticaret Komisyonunun normal şartlarda başvurunun ardından soruşturma açılıp açılmayacağına yaklaşık bir ay içinde karar verdiği belirtilirken, sunulan delillerin yeterli görülmesi ve sürecin hızlandırılmasının gerekli olması halinde bu sürenin bir haftaya kadar düşebileceği dile getirildi.

POSCO Malezya'nın üretim ve hammadde tedarik yapısını inceliyor

Yerel talebin zayıf seyretmesine rağmen Malezya çıkışlı paslanmaz soğuk rulo sac ürünlerinin Güney Kore'deki ithalatçılara, distribütörlere ve son kullanıcılara tedarik edilmeye devam ettiği aktarıldı. Tedarikçilerin rekabetçi fiyatları öne çıkardığı, bazı alıcıların ise yeni satın alım sözleşmeleri yapmayı değerlendirdiği paylaşıldı.

POSCO'nun başvuru yapmadan önce Malezya'daki paslanmaz çelik ürünlerinin hammadde tedarik yapısını, üretim süreçlerini ve ihracat yapısını incelediğine dikkat çekildi. Şirketin, Güney Kore'nin hâlihazırda antidamping önlemleri uyguladığı ülkelerden temin edilen hammaddeler kullanılarak Malezya'da işlenen paslanmaz çelik ürünlerinin de hile kuralları kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini araştırdığı kaydedildi.

Güney Kore'nin şu an Çin, Endonezya ve Tayvan'dan ithal paslanmaz yassı çelik ürünlerine antidamping vergisi uyguladığı vurgulandı. Ayrıca bu yıldan itibaren ülkenin hile düzenlemelerinin yalnızca ihracatçı ülkelerde yapılan küçük ürün değişikliklerini değil, üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen işleme ve birleştirme faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletildiğinin altı çizildi.

İthalatçılar sözleşme ve finansal risklere karşı uyarıldı

Ticaret Komisyonunun Malezya'dan ithal ürünlerin hile soruşturması kapsamında değerlendirileceğine karar vermesi halinde Malezya için yeni bir antidamping vergisinin hesaplanmayacağı belirtildi. Bunun yerine hammaddenin tedarik edildiği ülkeye uygulanan mevcut antidamping vergisinin ithal edilen ürünlere uygulanacağı aktarıldı. Soruşturmada hammaddenin menşesi, Malezya'da gerçekleştirilen işlemlerin kapsamı, yaratılan katma değerin düzeyi ve önceki antidamping önlemlerinin ardından Güney Kore'ye yapılan ihracattaki değişimler gibi unsurların incelenmesinin beklendiği ifade edildi.

İthalatçılar ve son kullanıcıların, Malezya çıkışlı paslanmaz soğuk rulo sac alımlarında sözleşme ve ödeme koşullarını dikkatle değerlendirmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı. İhracatçıların olumsuz bir karar çıkması halinde ürünleri geri almayı kabul etmelerine rağmen ithalatçıların geri ödemeler, navlun, depolama ücretleri ve demuraj masrafları nedeniyle finansal kayıplarla veya hukuki anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalabileceği vurgulandı. Olası bir soruşturmanın ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle şirketlere, mevcut fiyat avantajının yanı sıra gümrük işlemleri, sevkiyat programları ve ileride uygulanabilecek antidamping vergilerine ilişkin riskleri de göz önünde bulundurmalarının tavsiye edildiği kaydedildi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Paslanmaz Paslanmaz Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Kota ve Vergiler POSCO 

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Kare Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 4 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikdörtgen Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 5 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-3016L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,5 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

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