POSCO ve Hanwha Ocean LNG taşıyıcılarının kargo tanklarında yüksek mangan içerikli çelik kullanımını test edecek

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımasında kullanılan büyük gemilerin kargo tanklarında yüksek mangan içerikli çelik kullanımına yönelik çalışmalar ve testler yapmak etmek üzere gemi inşa şirketi Hanwha Ocean ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Böylelikle yüksek mangan içerikli çeliğin LNG yakıt tanklarının dışında da kullanılmasının hedeflendiği bildirildi.

Anlaşma kapsamında şirketlerin, yüksek mangan içerikli çelikten üretilmiş LNG kargo tankları bulunan bir test gemisi inşa etmeyi ve söz konusu tankların güvenliğini, dayanıklılığını ve operasyonel verimliliğini gerçek çalışma koşullarında değerlendirmeyi planladığı ifade edildi. Testlerle, teknolojinin performansının ortaya konulmasının ve uluslararası armatörler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı dile getirildi.

LNG'nin çok düşük sıcaklıklarda depolanmasında avantaj sağlıyor

POSCO'nun kendine ait teknolojisiyle geliştirilen yüksek mangan içerikli çeliğin -163°C ve altındaki çok düşük sıcaklıklarda yüksek mukavemetini ve darbe dayanıklılığını koruduğu aktarıldı. Söz konusu malzemenin LNG kargo tanklarında yaygın olarak kullanılan nikel alaşımlı çeliklere, özellikle de INVAR'a kıyasla maliyet ve tedarik açısından avantajlar sunduğu vurgulandı.

Yüksek mangan içerikli çeliğin kullanım alanının LNG kargo tanklarını kapsayacak şekilde genişletilmesiyle çeliğe yönelik potansiyel talebin önemli ölçüde artabileceği ifade edildi. LNG yakıt tanklarının üretiminde gemi başına yaklaşık 1.000 mt çeliğe ihtiyaç duyduğu, LNG taşıyıcılarının kargo tanklarında ise 10.000 mt'un üzerinde çelik kullanılabildiği paylaşıldı.

POSCO ve Hanwha Ocean, LNG kargo tankı için planlanan denemelerin ardından yüksek mangan içerikli çeliğin kullanımını LNG yakıt ikmal gemileri ve yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma üniteleri dahil olmak üzere LNG ile bağlantılı diğer altyapı alanlarına genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca hidrojen, etan ve amonyağın çok düşük sıcaklıklarda taşınmasına yönelik uygulamalarda yüksek mangan içerikli çelik kullanımını araştırmayı planladıklarını da kaydetti.