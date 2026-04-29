POSCO, ABD merkezli Electra ile düşük karbonlu demir üretimi teknolojisi geliştirecek

Çarşamba, 29 Nisan 2026 13:42:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, ABD’li iklim teknolojisi şirketi Electra ile düşük karbonlu demir üretimi teknolojisi geliştirmek üzere yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Anlaşma POSCO’nun doğrudan indirgeme alanındaki bilgi birikimini Electra’nın elektrokimyasal demir üretimi prosesiyle birleştirerek çelik sektörünün daha düşük emisyonlu üretime geçişini desteklemeyi amaçlıyor.

Electra’nın kurucu ortağı ve CEO’su Sandeep Nijhawan, POSCO’nun çelik üretimi, üretim teknolojisi ve proses geliştirme alanlarında kapsamlı deneyime sahip olduğunu ifade etti. Nijhawan, Electra’nın uzun vadede daha fazla müşteriye tedarik sağlamayı hedeflerken, bu ortaklığın şirketin temiz demir teknolojisini dikkatli bir şekilde ölçeklendirmesine yardımcı olacağını ekledi.

POSCO Teknik Araştırma Laboratuvarları Başkanı Eom Kyeong-geun, ortak geliştirme anlaşmasının POSCO’nun tescilli doğrudan indirgeme ve mühendislik teknolojileri ile Electra’nın yenilikçi elektrokimyasal prosesi arasında stratejik sinerji yaratmayı amaçladığını belirtti.

POSCO Investment Başkanı Kim Keun-hwan, yatırımın POSCO Investment’ın karbonsuzlaştırılmış çelik sektöründeki ilk yurt dışı stratejik yatırımı olduğunu söyledi. Kim, anlaşmanın karbonsuzlaşma dönemine hazırlık amacıyla yapılan bir iklim teknolojisi yatırımı olarak özel önem taşıdığını ekledi.


