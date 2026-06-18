POSCO, Gwangyang’da Güney Kore’nin en büyük elektrik ark ocağının inşasını tamamladı

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Güney Jeolla eyaletindeki Gwangyang çelik tesisinde yeni elektrik ark ocağının inşasını tamamladığını ve karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında düşük emisyonlu çelik üretimine hazırlık yaptığını duyurdu.

Üretim kapasitesi yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alan yeni ekipmanın Güney Kore’nin en büyük elektrik ark ocağı olduğu belirtildi. 2024’ün Şubat ayında başlayan proje için yaklaşık 600 milyar KRW (396,7 milyon $) yatırım yapıldığı ifade edildi.

Yeni elektrik ark ocağı emisyonları önemli ölçüde azaltacak

POSCO, yatırımın hem yurt içi hem de uluslararası karbonsuzlaşma politikalarına uyum sağlamak, aynı zamanda düşük emisyonlu çelik ürünlerine yönelik artan müşteri talebini karşılamak amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Elektrik ark ocağının hammadde olarak hurda kullanımı sayesinde geleneksel yüksek fırın bazlı üretim sürecine kıyasla karbon emisyonlarında %75’e varan düşüş sağladığını vurguladı.

Hibrit çelik üretim teknolojisi geliştiriliyor

Bununla birlikte POSCO, yüksek fırınlarda üretilen pik demir ile elektrik ark ocaklarında üretilen çeliği bir araya getiren ve “karıştırma teknolojisi” olarak adlandırdığı yeni bir rafinasyon süreci geliştirdiğini aktardı. Bu yöntemin, yüksek kaliteli çelik ürünlerinin kalite standartlarını koruduğunu ve emisyonları düşürmeyi amaçladığını belirtti.

POSCO, bu teknolojiyi kullanarak 2030 yılına kadar otomotiv çeliği ve silisli sac seri üretimine başlamayı hedeflediğine dikkat çekti. Bu doğrultuda hurda ayrıştırma ve sınıflandırma sistemlerinin yanı sıra rafinasyon sürecinde çeliğin kimyasal bileşiminin daha hassas şekilde kontrol edilmesini sağlayacak teknolojiler üzerinde çalıştığını da paylaştı. Şirket ayrıca elektrik ark ocağı bazlı yüksek kaliteli çeliğini sekiz stratejik ürününden biri olarak belirlediğini kaydetti.

HyREX teknolojisini geliştirme çalışmaları sürüyor

POSCO, yüksek fırınlarda hidrojen enjeksiyonu, üstten ve alttan üflemeli konvertörler ve karbon azaltıcı hammadde teknolojileri dahil olmak üzere geçiş dönemi karbonsuzlaşma teknolojileri geliştirmeyi planladığını paylaştı. Güney Kore’nin sera gazı azaltım hedeflerini, ülkenin dördüncü emisyon ticaret sistemini ve AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) örnek göstererek karbon emisyonlarına yönelik yasal baskının arttığına dikkat çekti. Şirket, hidrojen bazlı çelik üretim teknolojisi HyREX üretim aşamasına geçene kadar yeni elektrik ark ocağının, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında ve düşük emisyonlu çelik ürün portföyünün genişletilmesinde önemli rol oynayacağının altını çizdi.

Buna paralel olarak POSCO, HyREX teknolojisinin üretime başlamasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de paylaştı. Pohang Ulusal Sanayi Kompleksi geliştirme planında yapılan değişikliklerin onaylanmasının ardından Pohang çelik tesisinin yakınlarındaki yaklaşık 1,35 milyon metrekarelik bir alanın tahsis edildiğini belirtti. Şirket, yıllık 300.000 mt kapasiteli bir HyREX deneme tesisi kurmayı planladığını ve emisyonsuz çelik üretimine geçiş stratejisinin bir parçası olarak söz konusu teknolojiyi geliştirme çalışmalarını 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflediğini ekledi.