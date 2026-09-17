POSCO sendikası ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla 120 saatlik kısmi greve başladı

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO'nun sendikası, yönetimle yeniden başlayan ücret görüşmelerinden anlaşma çıkmamasının ardından Pohang ve Gwangyang tesislerinde 120 saat sürecek ikinci kısmi greve başladı. Son eylem, sendikanın POSCO'nun 1968 yılında kurulmasından bu yana üretim hatlarında gerçekleştirdiği ilk grevin ardından geldi.

İkinci kısmi grev 16 Eylül'de başladı ve 21 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor. Grev Pohang tesisindeki 2 No'lu sıcak haddehaneyi ve Gwangyang tesisindeki 4 No'lu sıcak haddehaneyi kapsarken, yeniden ısıtma fırınlarının işletilmesi ve bakımından sorumlu çalışanlar greve dahil değil.

Ücret görüşmelerinde taraflar arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi

POSCO ve sendika 15 Eylül'de şirketin Pohang'daki genel merkezinde görüşmelere yeniden başladı ancak görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona erdi. Sendika taban ücretlerde %7,1 artış, aylık ücretlerin %600'üne eşdeğer teşvik ödemesi, her çalışana 50 POSCO hissesi ve aylık ücretlerin %200'üne eşdeğer tatil ikramiyesi talep ediyor.

Yönetim ise taban ücretlerde %2 artış, 3,5 milyon KRW performans teşviki, 500.000 KRW değerinde yerel hediye çeki ve uzun süreli çalışanlara yönelik ödemelerin artırılmasını teklif etti. POSCO yönetimine göre sendikanın tüm taleplerinin kabul edilmesinin şirkete maliyeti yaklaşık 1,4 trilyon KRW olacak. Şirketin faaliyet kârı ise 2026 yılının ilk yarısında yıllık %43 düşüş kaydetti.

Son eylem, 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 48 saatlik kısmi grevin ardından geldi. İlk grev Pohang'daki 2 No'lu silisli sac tesisinin 3ZRM hattını ve Gwangyang'daki dekapaj tesisini hedef almıştı. Söz konusu eylem, POSCO'nun 58 yıllık tarihinde üretim hatlarında gerçekleştirilen ilk kısmi grev olmuştu.

POSCO üretimde önemli bir aksama beklemiyor

Sendika, katılımın ilk greve kıyasla daha yüksek olmasının beklendiğini ve ikinci grevin üretimde aksamalara yol açabileceğini belirtti. POSCO ise Pohang ve Gwangyang tesislerinin her birinde yaklaşık 60 çalışanın greve katılmasının beklendiğini ve faaliyetlerde önemli bir aksama öngörülmediğini açıkladı.

Şirket, etkilenen tesislerin normal şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için mevcut personeli görevlendirmeyi planladığını ve özellikle yerel sanayilerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretim ve sevkiyatında aksama yaşanmasını önlemek amacıyla acil durum müdahale sistemi oluşturduğunu belirtti.