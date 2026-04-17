 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > POSCO...

POSCO çelik sektörünün karbonsuzlaşması için küresel iş birliği çağrısı yaptı

Cuma, 17 Nisan 2026 12:18:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Jang In-hwa, Berlin’de düzenlenen Dünya Çelik Birliği (worldsteel) icra kurulu toplantısında yaptığı konuşmada çelik sektörünün karbonsuzlaşma sürecini desteklemek amacıyla küresel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karbonsuzlaşma sektörün ortak sorunu

Önde gelen küresel çelik üreticilerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Jang, talepteki yavaşlama ve artan enerji maliyetleri sebebiyle karbonsuzlaşmanın sektörün ortak sorunu olmaya devam ettiğini belirtti.

Bununla birlikte küresel çelik değer zinciri boyunca emisyonların azaltılmasını hızlandırmak için koordineli adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Yeşil çelik için adil piyasa değeri vurgusu

Jang, POSCO’nun karbonsuzlaşma yol haritasını sunarak düşük emisyonlu çelik ürünlerinin adil piyasa değerine ulaşmasının sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan iş birliklerinin güçlendirilmesiyle piyasa mekanizmalarının sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilebileceğini kaydetti.

Küresel ortaklarla stratejik görüşmeler

Toplantı kapsamında POSCO, JSW Group Yönetim Kurulu Başkanı Sajjan Jindal ve Çin çelik sektöründen temsilciler dahil olmak üzere önde gelen sektör liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini paylaştı. Görüşmelerde ülke dışındaki yatırım fırsatları, karbonsuzlaşma teknolojileri ve tedarik zincirinin istikrarı konularının ele alındığını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca enerji krizi, jeopolitik riskler ve küresel karbon muhasebesi standartlarının geliştirilmesi gibi sektörün orta ve uzun vadeli temel sorunları da değerlendirildi.

Aynı zamanda POSCO’nun, worldsteel tarafından üst üste beşinci kez sürdürülebilirlik şampiyonu ödülüne layık görüldüğü de vurgulandı.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Görüş Karbonsuzlaşma JSW Steel POSCO 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis