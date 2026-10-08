Güney Kore çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını hedefleyen yeşil dönüşüm stratejisini açıkladı

Güney Kore hükümeti, sanayide karbonsuzlaşmayı hızlandırmak, rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 2026-2035 döneminde devlet desteği ve iklim finansmanı yoluyla 1 katrilyon KRW (746,14 milyar $) kaynak sağlamayı planladığı Kore Yeşil Dönüşüm (K-GX) Stratejisi'ni duyurdu.

2026-2035 dönemi boyunca stratejinin uygulanmasını izlemek ve ilave politika önlemlerini koordine etmek amacıyla kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan K-GX Konseyi kurulacağı belirtildi. Bu doğrultuda çelik dahil olmak üzere emisyon yoğunluğu yüksek beş ana sektörde düşük emisyonlu üretim süreçlerine geçişin hızlandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Strateji kapsamında özel sektörle iş birliği içinde 10 öncü projenin hayata geçirileceği ve bu projelere toplam 220 trilyon KRW (164,11 milyar $) özel sektör yatırımı yapılmasının planlandığı bildirildi. Projelerin temiz enerji tedarik zincirlerine, sanayide karbonsuzlaşmaya, ulaşımın elektrifikasyonuna ve konut alanlarının yeşil dönüşümüne odaklanacağı ifade edildi.

300.000 mt kapasiteli hidrojen bazlı demir üretim tesisi kurulacak

Güney Kore'nin, çelik sektöründe hidrojen bazlı demir üretiminin önünü açmak ve gelişmekte olan yeşil çelik pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla 2030 yılına kadar hidrojen bazlı demir üretimine yönelik yıllık 300.000 mt kapasiteli deneme tesisi kurmayı hedeflediği dile getirildi.

Stratejiye katılan şirketler arasında yer alan POSCO Holdings'in çelik sektöründe karbonsuzlaştırılmış bir sanayi ekosistemi oluşturma planlarını sunduğu dile getirdi. Bu dönüşümü desteklemek amacıyla hükümetin hidrojen üretim merkezlerinin kurulmasına yardımcı olacağı ve şirketlerin yatırım planları doğrultusunda uygun fiyatlı elektriğin istikrarlı şekilde tedarik edilmesini sağlayacak önlemler geliştireceği vurgulandı.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin 100 GW'a ulaşması hedefleniyor

Öte yandan yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar 100 GW'a çıkarılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi. Güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri için uygun yerler belirlenmesinin, yenilenebilir elektrik üretim maliyetlerinin azaltılmasının ve iletim altyapısının genişletilmesinin planlandığı bildirildi. İletim kapasitesini artırmak amacıyla mevcut elektrik hatlarının modernize edileceği, aynı zamanda doğru akımla elektrik iletim ve dağıtım teknolojilerinin de geliştirileceği ifade edildi.

Ayrıca elektrikli araçlar, bataryalar, güneş ve rüzgâr enerjisi, küçük modüler reaktörler, elektrik ekipmanları, güç yarı iletkenleri, ısı pompaları, hidrojen ve karbon yakalama, kullanma ve depolama dahil olmak üzere 10 stratejik yeşil sektörün destekleneceği kaydedildi.

790 trilyon KRW iklim finansmanı sağlanması planlanıyor

Finansman kapsamında hükümetin 10 yıllık dönemde 200 trilyon KRW (149,17 milyar $) tutarında mali destek ve en az 790 trilyon KRW (589,29 milyar $) tutarında iklim finansmanı sağlamayı planladığına dikkat çekildi. Aynı zamanda emisyon yoğunluğu yüksek sektörlerin karbonsuzlaşmasını desteklemek amacıyla geçiş finansmanı imkânlarının artırılacağı vurgulandı.

Hükümetin ayrıca güneş ve rüzgâr enerjisi ile batarya üretiminde kullanılan temel bileşen ve ekipmanların yerel üretimini desteklemek amacıyla vergi indirimi uygulamayı planladığı aktarıldı. Bunun yanı sıra yeşil teknoloji geliştiren şirketlerin önündeki mevzuat engellerinin azaltılmasının ve onay süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği eklendi.