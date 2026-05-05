POSCO artan hammadde maliyetlerine rağmen 2026’nın ilk çeyreğinde performansını iyileştirdi

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 13 milyar KRW ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 568 milyar KRW’ya kıyasla 707 milyar KRW (479,67 milyon $) olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde şirketin satış geliri çeyreklik bazda %6,1 ve yıllık bazda %2,5 artışla 17,87 trilyon KRW (12,23 milyar $) olurken, net kârı bir önceki çeyrekte kaydedilen 311 milyar KRW net zarar ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 344 milyar KRW net kâra kıyasla 543 milyar KRW (36,41 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Ocak-Mart döneminde şirketin ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,1 ve yıllık %1,9 artışla 8,82 milyon mt olurken, nihai mamul satışları yıllık %1,6 artışla 8,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Genel gelir artışına rağmen çelik segmenti, yükselen hammadde maliyetleri, artan navlun ve kur dalgalanmaları nedeniyle baskı altında kaldı. Satış fiyatlarındaki artışa rağmen girdi maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle çelik segmentinde faaliyet kârı geriledi.

Şirket, altyapı, enerji dönüşümü ve batarya malzemeleri kaynaklı talebin güçlü kalmaya devam edeceğini ve bunun büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor. Bununla birlikte POSCO, kârlılığın hammadde fiyatları, küresel çelik talebi ve makroekonomik koşullara bağlı olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.