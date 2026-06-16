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POSCO ve Hyundai Motor yeni nesil silisli sac geliştirmek için güçlerini birleştirdi

Salı, 16 Haziran 2026 10:51:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, elektrikli araçlar ve ilgili motor teknolojileri için yeni nesil yüksek verimli silisli sac geliştirmek amacıyla Hyundai Motor Company’nin yanı sıra sanayi, akademi ve araştırma alanlarından sekiz kuruluşla birlikte ulusal bir araştırma ve geliştirme projesi başlattığını duyurdu.

POSCO liderliğinde yürütülecek projede Hyundai Motor Company’nin yanı sıra SL Corporation, Polepair Electric, RIST, Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü (KITECH), Kore Otomotiv Teknolojileri Enstitüsü (KATECH), Ulsan Üniversitesi, Pukyong Ulusal Üniversitesi ve Kore Metal Malzemeler Araştırma Birliği’nin (KOMERA) yer alacağı bildirildi.

Yüksek silisyumlu çelik sac üretimine odaklanılacak

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kore Endüstriyel Teknoloji Değerlendirme Enstitüsü (KEIT) tarafından yönetilen proje kapsamında %6,5 silisyum içeren çelik saclara yönelik üretim teknolojilerinin geliştirilmesinin ve bu ürünlerin elektrikli araç tahrik motorlarındaki performansının test edilerek doğrulanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Silisli sacların, elektrik motorlarının üretiminde kullanılan temel girdiler arasında yer aldığına dikkat çekildi. POSCO’ya göre daha yüksek silisyum oranı, yüksek devirli çalışma sırasında oluşan demir kayıplarını azaltarak motor verimliliğini artırıyor. Ancak şirket, silisyum oranının yükselmesinin malzemeyi daha kırılgan hale getirdiğini, aynı zamanda ince ve geniş ebatlı sacların üretim ve işleme süreçlerini zorlaştırdığını dile getirdi. Bu nedenle yüksek silisyumlu geniş çelik saclar için standartlaştırılmış seri üretim süreci oluşturulmasının halen ciddi bir teknik zorluk olduğunu vurguladı.

Tüm değer zincirini kapsayan araştırma sistemi kurulacak

Başlangıç toplantısının ardından projeye katılan kuruluşların, değer zincirinin tamamını kapsayan entegre bir araştırma sistemi oluşturmak amacıyla çok taraflı bir mutabakat anlaşması imzaladığı paylaşıldı. İş birliğinin malzeme geliştirme, çekirdek bileşen üretimi, tahrik motoru imalatı ve gerçek araçlarda verimlilik doğrulama çalışmalarını kapsayacağı ifade edildi.

POSCO, projenin Güney Kore’nin çelik ve otomotiv değer zincirlerinin rekabet gücünü artırmasının yanı sıra ülkenin küresel elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacağını kaydetti.


Etiketler: Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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