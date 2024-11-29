Primetals, Marcegaglia’nın Sheffield’daki faaliyetlerini optimize edecek

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group’un bağlı kuruluşu Marcegaglia Stainless, İngiltere’de yer alan elektrik ark ocaklı tesisi Sheffield’ı yenilemek amacıyla İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Üç aşamada hayata geçirilecek proje kapsamında Primetals, ilk olarak şirketin elektrik ark ocağı ve pota fırını için tam otomatik elektrot kontrol sistemi kuracak. Bununla birlikte orta vadede elektrik ark ocağı, argon-oksijen dekarbürizasyon ünitesi ve pota fırınına yönelik 2. seviye proses optimizasyon sistemini devreye alacak. Son olarak, uzun vadede mevcut elektrik ark ocağı yenileyerek Marcegaglia’nın üretimini ayarlamasına olanak tanıyacak.

Yenileme çalışmalarının ardından şirketin üretimi yıllık 250.000 mt’dan yıllık 500.000 mt seviyesine yükselecek, ürün kalitesi artacak ve maliyetleri azalacak.