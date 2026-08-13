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Marcegaglia Sheffield: İç piyasadan ürün temininin artması İngiltere'de paslanmaz çelik kotasına ilişkin endişeleri hafifletebilir

Perşembe, 13 Ağustos 2026 14:30:24 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group'un İngiltere merkezli bağlı kuruluşu Marcegaglia Stainless Sheffield, çelik kotalarının son kullanıcı sektörler üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin standart paslanmaz uzun çelik ürünlerinin iç piyasadan daha fazla temin edilmesi ve özel kalite ürünlerde ithalatın sürdürülmesiyle giderilebileceğini belirtti.

Marcegaglia Stainless Sheffield Başkanı Liam Bates, İngiltere paslanmaz uzun mamul pazar hacminin daha önceden 33.000 mt seviyesinde yer aldığının tahmin edildiğini söyledi. Hükümetin yaptığı son incelemenin ardından şirket tarafından üretilmeyen iki ürün kodunun kapsamdan çıkarılmasıyla efektif pazar büyüklüğünün yaklaşık 30.000 mt seviyesine gerilediğini ve kapsamdan çıkarılan kategorilerin ağırlıklı olarak özel ebat ve kalitelerden oluştuğunu ifade etti.

İngiltere'nin gümrüksüz ithalat kotası 20.000 mt'a yükseldi

Öte yandan İngiltere hükümetinin vergisiz ithalat kotasını yıllık 20.000 mt'a çıkardığı dile getirildi. Bates, bu durumun yerel olarak üretilen her 1 mt ürüne karşılık yaklaşık 2 mt ürünün vergi ödenmeden ithal edilebileceği anlamına geldiğini aktardı. Piyasadaki ihtiyacın tamamının ithalat yoluyla karşılandığı varsayıldığında dahi pazar genelindeki ortalama gümrük vergisi etkisinin yaklaşık %17 olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Standart ürünlerin İngiltere'deki talebin büyük bölümünü oluşturduğunu ve bunların çoğunlukla yerel olarak üretilebildiğini ifade eden Bates, İngiltere'deki paslanmaz çelik distribütörlerinin önemli bir bölümünün tamamen veya kısmen Avrupalı çubuk üreticilerine ya da bunların ana şirketlerine ait olduğunu ve bu şirketlerin İngiltere pazarına Avrupa'daki tesislerinden tedarik gerçekleştirdiğini vurguladı.

İthalat kotasının daha büyük bölümü özel ürünler için kullanılabilir

Bates, ithalatçıların standart ve birbirinin yerine kullanılabilen ürünlere yönelik ihtiyaçlarının çok büyük bir bölümünü İngiliz üreticilerden karşılayarak ticaretteki değişime uyum sağlayabileceğini söyledi. Buna karşılık iç piyasadan temin edilmesi daha zor olan özel kalite ürünlerin ithalatına devam edilebileceğini ve böylelikle mevcut ithalat kotasının daha büyük bir bölümünün özel ürünler için kullanılabileceğini kaydetti.

Marcegaglia Stainless Sheffield ayrıca İngiltere'de daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermek amacıyla ürün yelpazesini genişlettiğine de dikkat çekti. Bates, iç piyasadan teminin artırılmasının İngiltere imalat sektörünü desteklerken, mevcut dağıtım ağlarının korunmasına ve özel ürün tedarik zincirlerinin rekabet gücünün sürdürülmesine katkı sağlayabileceğini ekledi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Görüş Kota ve Vergiler Marcegaglia 

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Kare Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 4 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikdörtgen Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 5 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-3016L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

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