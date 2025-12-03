Primetals, ArcelorMittal Eisenhüttenstadt’ın tersinir soğuk haddehanesini yeniledi

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Almanya merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH’nin tersinir soğuk haddehanesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını tamamladığını ve üreticinin soğuk haddeleme faaliyetlerini geliştirdiğini açıkladı.

Primetals, modernizasyonun haddehanenin verimliliğini artırmak ve daha yüksek kaliteli üretim sağlamak amacıyla bir dizi ilave mekanik ekipman içerdiğini belirtti. Proje kapsamında Primetals, yeni bir şerit presi, duman egzoz sistemi ve medya sistemi gibi ekipmanların kurulumunu yaptı. Bu iyileştirmelerin haddeleme işlemleri ve üretim akışı sırasında istikrarı artırmayı hedeflediği söylendi.

Yenileme çalışmaları kapsamında üreticinin yüksek kaliteli silisli sac üretim kapasitesinin de artması bekleniyor.