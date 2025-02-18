 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ilsenburger...

Ilsenburger Grobblech rüzgâr kulesi üretimi için kalın levha tedarik edecek

Salı, 18 Şubat 2025 11:09:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, bağlı kuruluşu Ilsenburger Grobblech GmbH’nin kalın levha tedarik etmek üzere rüzgâr türbini imalatçısı Siemens Gamesa ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Ilsenburger Grobblech, “Siemens Gamesa GreenerTower” adı verilen ve karbon salımı metrik ton başına 700 kilogramdan düşük olan 36 adet rüzgâr kulesinin üretimi için yaklaşık 25.000 mt kalın levha tedarik edecek. Siparişin bu yılın Mart ve Ekim ayları arasında tamamlanması planlanıyor.

Rüzgâr kuleleri, Siemens Gamesa’nın Kuzey Denizi’nde bulunan “Thor” isimli rüzgâr santralinde kullanılacak. Enerji üretim kapasitesi 1.000 MW’ın üzerinde yer alacak olan santralin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin petrol ve doğal gaz boru hattı projelerine yatırım yapacak

18 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı Ocak’ta sertçe düştü

18 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık’ta aylık %33,2 yükseldi

18 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları arka arkaya dördüncü hafta değişmedi

17 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Aralık’ta aylık %12,1 yükseldi

17 Şub | Çelik Haberler

Kanada Tayvan ve Almanya’dan kalın levha ithalatını incelemeye aldı

17 Şub | Çelik Haberler

Polonya hükümeti Huta Częstochowa’yı stratejik şirketler listesine dahil etti

14 Şub | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 7. Hafta, 2025

13 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Kanada altı ülkeden ithal levhaya dönem sonu incelemesi başlattı

13 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları değişmedi

10 Şub | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis