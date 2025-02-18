Ilsenburger Grobblech rüzgâr kulesi üretimi için kalın levha tedarik edecek

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, bağlı kuruluşu Ilsenburger Grobblech GmbH’nin kalın levha tedarik etmek üzere rüzgâr türbini imalatçısı Siemens Gamesa ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Ilsenburger Grobblech, “Siemens Gamesa GreenerTower” adı verilen ve karbon salımı metrik ton başına 700 kilogramdan düşük olan 36 adet rüzgâr kulesinin üretimi için yaklaşık 25.000 mt kalın levha tedarik edecek. Siparişin bu yılın Mart ve Ekim ayları arasında tamamlanması planlanıyor.

Rüzgâr kuleleri, Siemens Gamesa’nın Kuzey Denizi’nde bulunan “Thor” isimli rüzgâr santralinde kullanılacak. Enerji üretim kapasitesi 1.000 MW’ın üzerinde yer alacak olan santralin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.