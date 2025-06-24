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Salzgitter Tenova’ya yeni yürüyen tabanlı fırın siparişi verdi

Salı, 24 Haziran 2025 10:40:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter, Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova’ya Salzgitter Flachstahl GmbH’de kurulmak üzere yeni bir yürüyen tabanlı fırın siparişi verdi. Yeni fırın şirketin karbonsuzlaşma faaliyetlerini destekleyip üretim kapasitesini artıracak.

Tenova’nın geliştirip kuracağı fırın saatlik 320 mt slab işleme kapasitesine sahip olacak. Bahsi geçen fırın ön ısıtma, oksijen enjeksiyon bölgeleri ve yeşil hidrojen kullanımını sağlayan hidrojen brülörleri ile donatılacak.

Fırınla birlikte kurulacak boşaltma ekipmanı, şarj makineleri ve otomatik kontrol sistemlerinin yanı sıra teslim edilecek ısı geri kazanım sistemi, tesisin çalışması için buhar üretmek üzere atık ısıyı yakalayarak toplam enerji tüketimini %30'a kadar azaltacak.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

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