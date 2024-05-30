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Salzgitter BEB Stahl’a karbonu azaltılmış kalın levha tedarik edecek

Perşembe, 30 Mayıs 2024 11:13:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Alman tüccar ve yassı mamul üreticisi BEB Stahl’a karbonu azaltılmış kalın levha tedarik etmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Söz konusu levhalar Salzgitter’in Ilsenburg tesisinde üretilecek.

BEB Stahl’ın Genel Müdürü Christian Nadrowski, “Bu anlaşmayla Ilsenburg’dan karbonu azaltılmış levha temin edebilecek ve artan müşteri gereksinimlerini karşılayabileceğiz,” dedi.

Salzgitter, SALCOS® programıyla yakında çelik üretiminde karbon yerine hidrojen kullanımına geçerek karbon emisyonunu 2033 yılına kadar yaklaşık %95 azaltacak. Ilsenburg tesisi halihazırda şirketin Peine’de bulunan tesisinden düşük emisyonlu çelik temin edilebildiğinden, Ilsenburg tesisindeki kalın levha üretiminde karbon emisyonu %75 düşüyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

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