Salzgitter enerji altyapısı projelerine kalın sac tedarik edecek

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, levha tesisi Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH’de yeni sıcak düzleştirme makinesi inşa etmek üzere Avusturya merkezli Buma Engineering & Anlagenbau GmbH ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu yatırım sayesinde şirketin açık deniz enerji santrallerinin temeli gibi enerji altyapısı projelerine yönelik kalın çelik sac üreterek yeni pazarlara erişim sağlayabileceği ifade edildi. Bununla birlikte yeni ekipmanın 2026 yılının yaz aylarında devreye alınacağı bildirildi.

Öte yandan Salzgitter, sac lojistiğinde yakın zaman önce yaptığı optimizasyonun desteğiyle 24 metreye varan uzunluktaki çelik sacın bu yılın yaz aylarından itibaren rüzgar kulelerinin inşasında kullanılabileceğini dile getirdi. Ayrıca başlıca rüzgar kulesi üreticilerinden birinin projesine yönelik ilk siparişini şimdiden aldığını da aktardı.