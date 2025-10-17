SMS Group, Salzgitter’in sıcak haddehanesine şerit yönlendirme sistemi kurdu

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH’deki yedi tezgahlı sıcak şerit haddehanesinde X-Pact Centerline Control adlı şerit yönlendirme sisteminin devreye alınmasıyla önemli bir yenileme aşamasını tamamladı. Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un aktardığına göre proje, şirketin 2024’te başlattığı modernizasyon paketinin merkezinde yer alıyor.

Otomatik şerit yönlendirme ile daha yüksek hassasiyet

SMS Group'un geliştirdiği sistem, akıllı kameralar aracılığıyla şeritlerin yanal sapmalarını tespit ediyor ve bu sapmaları haddeleme sırasında otomatik olarak düzeltiyor. Zorlu tesis koşullarına dayanıklı bu kameralar, gerçek zamanlı veri akışı sayesinde sürekli pozisyon kontrolü sağlıyor.

Verimlilik ve ürün kalitesinde artış

SMS Group’a göre yeni sistemin Salzgitter’in mevcut otomasyon altyapısıyla entegre çalışması, manuel müdahaleleri azaltırken, plansız duruş sürelerini de kısaltacak. Bu sayede daha kararlı haddeleme, daha düzgün yüzey kalitesi, homojen kalınlık ve mekanik özelliklerde tutarlılık elde edilecek.