Tenova thyssenkrupp Steel’in Duisburg tesisinde yenileme çalışmalarını tamamladı

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel’in Almanya’daki Duisburg tesisinde kurulu olan yürüyen tabanlı fırınında yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Yenilenen fırın, kurulu olduğu 1 No’lu sıcak şerit tesisinde teknik standartları geliştirip maksimum üretim kapasitesi, gelişmiş silisli sac kalitesi ve daha az tüketim sağlayacak.

Thyssenkrupp Steel’in 1 No’lu sıcak şerit tesisi sorumlusu Viktor Schlecht, “Yürüyen tabanlı fırının yenilenmesi verim ve sürdürülebilirlik yönündeki hedeflerimizi destekliyor. Duisburg’taki 2 No’lu Beeckerwerth sıcak şerit tesisinin yenilenmesinde Tenova büyük bir rol oynamış ve hidrojen kullanımı sayesinde yaptığımız karbon salımı miktarını %20’den fazla düşürmüştü,” ifadelerini kullandı.

Yürüten tabanlı fırın sayesinde işlenen slab yüzeyinde ısı daha eşit şekilde dağıtılıp slabın orta bölgelerinde ısı kaybı olmasının önüne geçilecek. Slab ve profil sistemi arasındaki temas noktalarının düşürülmesi yüzey defolarının tespit edilmesine yardımcı olacak. Bununla birlikte yenileme çalışmaları kapsamında getirilen yeni güvenlik önlemleri en son standartlarla uyumlu olduğu için daha güvenilir bir çalışma ortamı sağlanacak.