SMS Group thyssenkrupp Steel Europe’un sıcak haddehanesi için otomasyon çalışmalarını tamamladı

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel Europe’un Duisburg tesisinde bulunan 1 No’lu sıcak haddehanesinin otomasyonunu kapsayan modernizasyon projesini tamamladığını açıkladı.

Proje kapsamı

SMS Group proje kapsamında tesisin üç hadde birimi için 1. seviye otomasyon ve insan-makine arayüzü (HMI) sistemlerinin yenilendiğini belirtti. Söz konusu çalışmaların eskimiş kontrol platformları ve tedariki sona ermiş yedek parçalardan kaynaklanan sorunları gidermeyi hedeflediği, aynı zamanda ekipmanı devam eden dijitalleşme sürecine hazırladığı ifade edildi. SMS Group’a göre güncellenen teknolojik kontrol sistemi ve yenilenen HMI sistemi haddehanedeki operasyonel sürekliliği artıracak.

Şirketler arasındaki iş birliği sürecek

SMS Group haddehane otomasyonu projesinin thyssenkrupp Steel Europe ile yürütülen uzun vadeli iş birliği çerçevesinde hayata geçirildiğini bildirdi. Bu kapsamda son yıllarda Duisburg sıcak haddehanesindeki farklı birimlerin performansı ve sistem erişilebilirliğini korumak amacıyla aşamalı olarak modernize edildiği ifade edildi.

SMS Group’a göre thyssenkrupp Steel Europe’un yassı çelik üretim ağının bir parçası olan tesis şirketin üretim portföyünde önemli bir varlık olmayı sürdürdüğü için teknik iyileştirme süreçlerinden geçmeye devam edecek.