SMS Group Thyssenkrupp’un soğuk haddehanesini yenileyecek

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Electrical Steel (tkES) Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki soğuk haddehanesinin otomasyon sistemlerini modernize etmesi için anlaştığını duyurdu. Bu yatırım şirketin taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimini geliştirmek için kritik öneme sahip. Yeni modernizasyon projesinin 2027 yılına kadar iki farklı aşamada tamamlanması planlanıyor.

Gelişmiş otomasyon ile verimlilik artırılacak

SMS Group proje kapsamında taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimi için özel olarak tasarlanmış, son teknoloji ürünü Seviye 1 ve Seviye 2 model tabanlı otomasyon sistemleri kuracak. Otomasyon sisteminin öne çıkan özellikleri arasında haddeleme prosesini koordine etmek için entegre ana kontrolör, Seviye 1, Seviye 2 ve güvenlik sistemleri arasında gerçek zamanlı veri alışverişi, gelişmiş teşhis ve sorun giderme araçları yer alıyor.