POSCO’nun satışları otomotiv sektöründen gelen talebin artmasıyla üçüncü çeyrekte yükseldi

Cuma, 23 Ekim 2020 17:49:44 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte POSCO, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %35,8 düşüş ve çeyreklik bazda %297 artışla 667 milyar KRW (591,14 milyon $) faaliyet kârı açıkladı. Kârdaki düşüş, otomotiv sektöründeki talebin artmasıyla bir önceki çeyrekte görülen %84,3’lük düşüşe göre daha yavaş gerçekleşti. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satışları talepteki toparlanmanın ardından artan siparişler sonucu yıllık %0,6 düşüş ve çeyreklik bazda %14,5 artışla 8,89 milyon mt seviyesinde yer aldı. Otomotiv sektörü için üretilen soğuk haddelenmiş ürünlerin satışları da bu durumu destekledi.

Üçüncü çeyrekte şirketin geliri yıllık %10,7 düşüşle 14,26 trilyon KRW (12,63 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,42 artışla 514 milyar KRW (455,49 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, POSCO’nun ham çelik üretimi, Gwangyang’da bulunan 3 No’lu yüksek fırındaki ham çelik üretiminin toparlanması sayesinde çeyreklik bazda %21,8 artış ve 2019 yılının aynı dönemine göre %0,6 düşüşle 9,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

POSCO’nun 2020 yılı için ham çelik üretim beklentisi 35,3 milyon mt seviyesinde, nihai mamul satışlarının beklentisi 33,8 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ediyor. POSCO ayrıca gelirinin 2020 yılında 55,4 trilyon KRW (49,09 milyar $) olmasını bekliyor.