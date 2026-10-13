Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026'nın Eylül sonunda %2,1 düştü, stoklar azaldı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Eylül sonunda (21-30 Eylül) tamamı CISA üyesi olan Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %2,1 düşüşle 1,881 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Eylül ayı ortasında Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi Eylül ayı başına (1-10 Eylül) kıyasla %0,1 düşüşle 1,922 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stok seviyeleri geriledi. 30 Eylül itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları 20 Eylül'e kıyasla %8,4 düşüşle 15,65 milyon mt seviyesine geriledi.

Eylül sonunda ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin %2,1 ve stokların %8,4 düşmesi, zarar etme riski altında üretimin azaltıldığına işaret ederken, stoklardaki düşüşün son kullanıcı talebinde kayda değer bir toparlanmadan ziyade ay sonunda yoğunlaşan stoklama faaliyetlerinin maliyetlere etkisinden ve çelik üreticilerinin stoklarını azaltmaya yönelik adımlarından kaynaklandığını gösterdi.