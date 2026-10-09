Çin 2026'nın Eylül ayında küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %76'sını aldı

Dünyanın önde gelen entegre denizcilik hizmetleri sağlayıcılarından Clarksons tarafından açıklanan verilere göre Çin Eylül ayında küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %76'sını (4,74 milyon CGT, 165 gemi) alarak üst üste 18'inci ayda dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Güney Kore ise %20,5'lik pay (1,27 milyon CGT) ile ikinci sırada yer aldı.

Eylül ayında küresel piyasada verilen yeni gemi inşa siparişleri yıllık %1 ve aylık %13 düşüşle toplam 6,2 milyon CGT seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin, küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %76'sını (53,91 milyon CGT, 1.995 gemi) alarak ilk sırada yer alırken, Güney Kore %15'lik pay (10,93 milyon CGT) ile ikinci sırada yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde küresel piyasada verilen yeni gemi inşa siparişleri yıllık %57 artışla toplam 70,71 milyon CGT seviyesine yükseldi.

Öte yandan Eylül sonu itibarıyla dünya genelindeki gemi inşa şirketlerinin mevcut sipariş portföyü ağustos sonuna kıyasla 2,72 milyon CGT artışla 223,67 milyon CGT seviyesine ulaştı. Çinli gemi inşa şirketlerinin sipariş portföyü 151,03 milyon CGT ile küresel toplamın %68'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Güney Koreli gemi inşa şirketleri ise 38,17 milyon CGT'lik sipariş portföyü ve %17'lik küresel payla ikinci sırada yer aldı.