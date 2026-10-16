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Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2016'nın Ekim ayı başında %3,1, stokları %8,4 arttı

Cuma, 16 Ekim 2026 09:58:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Ekim başında (1-10 Ekim) tamamı CISA üyesi olan Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Eylül ayı sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %3,1 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Eylül sonunda söz konusu üreticilerin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %2,1 düşüşle 1,88 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları da arttı. 10 Ekim itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları 30 Eylül tarihine kıyasla %8,4 artışla 16,97 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Belirtildiği üzere Ekim ayının başında ortalama toplam günlük ham çelik üretimi %3,1 artarken, stoklar %8,4 yükseldi. Stoklardaki artışın üretimdeki yükselişten daha hızlı olması, arz artışı ile talep arasında belirli bir dengesizlik bulunduğuna işaret ediyor. Bu nedenle Çin çelik piyasasının kısa vadede stok azaltma baskısıyla karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Etiketler: Ham Çelik Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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