Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2016'nın Ekim ayı başında %3,1, stokları %8,4 arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Ekim başında (1-10 Ekim) tamamı CISA üyesi olan Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Eylül ayı sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %3,1 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Eylül sonunda söz konusu üreticilerin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %2,1 düşüşle 1,88 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları da arttı. 10 Ekim itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları 30 Eylül tarihine kıyasla %8,4 artışla 16,97 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Belirtildiği üzere Ekim ayının başında ortalama toplam günlük ham çelik üretimi %3,1 artarken, stoklar %8,4 yükseldi. Stoklardaki artışın üretimdeki yükselişten daha hızlı olması, arz artışı ile talep arasında belirli bir dengesizlik bulunduğuna işaret ediyor. Bu nedenle Çin çelik piyasasının kısa vadede stok azaltma baskısıyla karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.