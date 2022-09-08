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POSCO yüksek fırınlarını 10 Eylül’den itibaren yeniden devreye almayı planlıyor

Perşembe, 08 Eylül 2022 15:56:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), tayfun nedeniyle oluşan hasarı onarmaya yönelik çalışmalarının hızlandığını açıkladı.

Şirket Pohang tesisinde bulunan ve şu anda faaliyet göstermeyen üç yüksek fırınını 10 Eylül tarihinden itibaren sırayla devreye almayı planlıyor.

Tuzdan arındırılan su tesisleri ve sıvı doğal gaz santralleri yüksek fırınların devreye alınması için yarından itibaren sırasıyla normal seviyede faaliyet göstermeye başlayacak. Şirket çelik tesislerine yeniden enerji aktarılması için trafosunun faaliyetlerini Cumartesi gününe kadar normale döndürmeyi hedefliyor.

Yüksek fırınlardan çıkan erimiş demiri işlemek için çelik üretim tesisleri de birbirlerine entegre edilerek Chuseok tatilinde faaliyet gösterecek. Tatil boyunca Pohang ve Gwangyang tesislerinin çalışanları toparlanmayı desteklemek için operasyon planı oluşturacak ve tüm çevresel bakım çalışmaları tatil döneminde tamamlanacak.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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