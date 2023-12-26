POSCO yangının ardından yüksek fırınlarını yeniden devreye aldı

Salı, 26 Aralık 2023 12:36:41 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Pohang çelik tesisinde bulunan 2, 3 ve 4 No’lu yüksek fırınlarını onarım çalışmaları ve güvenlik kontrollerinin ardından yeniden devreye aldı. Fırınlar 23 Aralık tarihinde meydana gelen yangın sonucunda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın kısa sürede söndürüldüğü için tesisin üretiminin olumsuz etkilenmemesi bekleniyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında söz konusu fırınlar şirketin çelik tesislerinde birden fazla yangına ve su baskınına yol açan Hinnamnor tayfunu nedeniyle askıya alınmıştı.