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POSCO yangın sebebiyle Pohang tesisinde üretimini durdurdu

Salı, 12 Kasım 2024 11:04:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), çıkan yangın sebebiyle Pohang tesisinde üretimini durdurdu.

Erimiş demir üretim kapasitesi yıllık 2 milyon mt seviyesinde yer alan 3 No’lu FINEX fırınında çıkan ve bir çalışanın yaralandığı yangının başarıyla söndürüldüğü ifade edildi. Şirketten bir yetkili, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililerin soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Pohang tesisinin yeniden devreye alınacağı tarih henüz netleşmese de olayın POSCO’nun genel üretimini olumsuz etkilemesi beklenmiyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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