﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

POSCO ve Primetals hidrojeni azaltılmış çelik üretimi için deneme tesisi tasarlamaya başladı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 15:50:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), 2050 yılında karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirme hedefi doğrultusunda İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile hidrojen indirgeme (HyREX) teknolojisini kullanan hidrojeni azaltılmış bir deneme tesisi tasarlamak için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Şirketler tesisin tasarımına bu ay başlamayı planlıyor ve tesisin 2030 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

HyREX teknolojisi, toz cevher ve hidrojen kullanarak erimiş çelik üretmeye dayalı bir üretim yöntemi. Söz konusu teknoloji fosil yakıtlar yerine hidrojen kullanarak çelik üretim sürecinde karbon emisyonunu azaltıyor.

Öte yandan HyREX teknolojisine benzer bir şekilde, POSCO şu anda %25 hidrojen içeriğine sahip indirgeyici gaz kullanan bir FINEX tesisi işletiyor ve FINEX teknolojisine dayalı hidrojeni azaltılmış bir çelik modeli olan Hylex’i geliştiriyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

Benzer Haber ve Analizler

POSCO ve Vale düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demir üretimine yönelik çalışmalar yapacak

02 Ağu | Çelik Haberler

PT Krakatau Steel ve POSCO ortak girişimin kapasitesini artırmak için yeni yüksek fırın inşa edecek

28 Tem | Çelik Haberler

POSCO’nun faaliyet kârı ikinci çeyrekte düştü

21 Tem | Çelik Haberler

POSCO Gwangyang'da 4 No’lu yüksek fırınını devreye alırken, grev sebebiyle bazı tesislerinde üretime ara verdi

13 Haz | Çelik Haberler

Güney Koreli üreticilerin Japonya çıkışlı hurda için teklifleri değişmedi, Vietnam’da fiyatlar düştü

03 Haz | Hurda ve Hammadde

POSCO sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tanklarında kullanılacak yüksek manganlı çelik için onay aldı

26 May | Çelik Haberler

POSCO’nun faaliyet kârı artan çelik talebi sayesinde birinci çeyrekte yükseldi

25 Nis | Çelik Haberler

POSCO yeni silisli çelik tesisinin inşasına başladı

22 Nis | Çelik Haberler

POSCO’nun faaliyet kârı ve geliri 2021’de arttı

28 Oca | Çelik Haberler

POSCO Pohang tesisindeki 1 No’lu yüksek fırını kapattı

29 Ara | Çelik Haberler