POSCO ve Primetals hidrojeni azaltılmış çelik üretimi için deneme tesisi tasarlamaya başladı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 15:50:14 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), 2050 yılında karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirme hedefi doğrultusunda İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile hidrojen indirgeme (HyREX) teknolojisini kullanan hidrojeni azaltılmış bir deneme tesisi tasarlamak için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Şirketler tesisin tasarımına bu ay başlamayı planlıyor ve tesisin 2030 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

HyREX teknolojisi, toz cevher ve hidrojen kullanarak erimiş çelik üretmeye dayalı bir üretim yöntemi. Söz konusu teknoloji fosil yakıtlar yerine hidrojen kullanarak çelik üretim sürecinde karbon emisyonunu azaltıyor.

Öte yandan HyREX teknolojisine benzer bir şekilde, POSCO şu anda %25 hidrojen içeriğine sahip indirgeyici gaz kullanan bir FINEX tesisi işletiyor ve FINEX teknolojisine dayalı hidrojeni azaltılmış bir çelik modeli olan Hylex’i geliştiriyor.