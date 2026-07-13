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POSCO ve KB Kookmin Bank tedarik zinciri finansmanı hizmeti sunmak için iş birliği yaptı

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 11:04:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, çelik tedarik zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin likiditesini artırmak ve finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla KB Kookmin Bank ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

İş birliği kapsamında POSCO ve KB Kookmin Bank, çelik üretim ve dağıtım zincirinde yer alan şirketleri finans kuruluşlarıyla buluşturacak bir tedarik zinciri finansmanı sistemi oluşturacak. Şirketler, söz konusu hizmetin, çelik sektöründeki uzun süreli durgunluk ortamında iş ortaklarının likiditesini artırmayı ve çelik tedarik zincirinin istikrarını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

MyPOSCO platformu üzerinden tek noktadan finansal hizmet

Yeni finansman hizmeti, POSCO'nun dijital platformu MyPOSCO'ya entegre edilecek ve müşterilerin finansman hizmetlerine tek bir çevrimiçi sistem üzerinden erişmesine olanak sağlayacak.

Şirketlerin açıklamasına göre hizmet paketi kapsamında avantajlı faiz oranlı kurumsal krediler, şirketlere özel finansman ürünleri, ithalat ve ihracat finansmanı danışmanlığı, ihracatçılar için ticaret sigortası teminat desteği, avantajlı faiz sunan mevduat hesapları yer alacak.

Hizmetin bu yıl devreye alınması planlanıyor

POSCO ve KB Kookmin Bank, POSCO × KB Supply Chain Partnership Package adlı yeni hizmet paketini bu yıl içinde kullanıma sunmayı planladıklarını açıkladı.

POSCO, söz konusu girişimin iş ortaklarının finansman maliyetlerini düşürmesinin, ödeme likiditesini iyileştirmesinin ve Güney Kore çelik tedarik zinciri genelindeki iş birliğini güçlendirmesinin beklendiğini belirtti.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya POSCO 

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