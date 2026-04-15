POSCO emisyonları azaltmak için thyssenkrupp’un kok fırını teknolojisini devreye alıyor

Çarşamba, 15 Nisan 2026 12:29:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un tesis ekipmanı tedarikçisi birimi thyssenkrupp Uhde, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun Pohang tesisi için yeni düşük emisyonlu kok bataryasının tasarımı ve tedariki konusunda sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sözleşmenin teknoloji tedariki, mühendislik hizmetleri, ekipman alımı, saha denetimi ve devreye alma desteğini kapsadığı ifade edildi. Yeni üstten şarjlı kok bataryasının, 1980’li yıllardan bu yana faaliyet gösteren mevcut 3A bataryasının yerini alacağı aktarıldı.

EnviBAT teknolojisi ile emisyonlar düşürülecek

Projenin thyssenkrupp Uhde’nin EnviBAT® teknolojisini içereceği dile getirildi. Bu teknolojinin, koklaşma süreci sırasında oluşan emisyonların önemli ölçüde azaltılmasını sağladığı paylaşıldı.

Sistemin, basınç seviyelerini devamlı olarak izleyip optimize ederek ani basınç yükselmelerini önlediği ve böylelikle fırın kapakları ile batarya üstünden kaynaklanan emisyonları minimize ettiği belirtildi.

Ayrıca esnek kapı sistemleri ve su sızdırmaz boru kapakları gibi tasarım iyileştirmelerinin de emisyon kontrolünü güçlendirdiği ve operasyonel verimliliği artıracağı bildirildi.


