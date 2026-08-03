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POSCO zorlu piyasa koşullarına rağmen 2026'nın ikinci çeyreğinde gelirini artırdı

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 15:07:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı, önceki çeyreğe göre %19,8, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %36,8 artarak 429 milyar KRW (300,53 milyon $) seviyesine ulaştı. İkinci çeyrekte POSCO'nun satış gelirleri yıllık bazda %18,2 artışla 9,62 trilyon KRW (6,74 milyar $) olurken, net kârı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %173,3 artarak 247 milyar KRW (173,1 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin açıklamasına göre Orta Doğu'daki enerji tedarik zincirine yönelik riskler ve Güney Kore wonunun değer kazanmasının koşulları zorlaştırmasına rağmen POSCO, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinden bu yana sürdürdüğü iyileşme ivmesini korudu. Konsolide satış gelirleri ve kârlılık artış göstermeye devam etti.

Çelik segmentinde ise artan hammadde maliyetleri ve petrol fiyatlarına rağmen yüksek satış fiyatları ve artan satış tonajının desteğiyle satış gelirleri ve faaliyet kârı bir önceki çeyreğe kıyasla yükseldi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar POSCO 

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