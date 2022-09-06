POSCO tayfunun etkisiyle çıkan yangın nedeniyle başlıca tesisindeki operasyonlarını askıya aldı

Salı, 06 Eylül 2022 16:09:59 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co.’nun (POSCO) Pohang’de bulunan çelik tesisinde Hinnamnor tayfunundan kaynaklanan hasar nedeniyle bugün erken saatlerde yangın çıktı.

Hasarın boyutunu araştırmaya devam eden şirket tayfun geçene kadar faaliyetlerini askıya aldı.

Ayrıca Hyundai Steel’in tesisinin de tayfundan etkilendiği söyleniyor.

POSCO’nun Güney Kore’de faaliyet gösterdiği iki büyük tesisten biri olan Pohang Steel Works’ün ham çelik kapasitesi yıllık 17,9 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Yassı mamuller (sıcak rulo sac, levha, soğuk rulo sac ve galvanizli sac) tesisin başlıca ürünleri olurken, tesis aynı zamanda uzun ve yassı paslanmaz çelik üretimine de odaklanıyor.

Söz konusu yangının sıcak rulo sac piyasası üzerindeki olası etkisini değerlendiren bir kaynak, “Avrupa’daki fiyatları [fiyatlar halihazırda yüksek olduğu için] etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum, ancak bazı İspanyol tüccarlar ithalat tekliflerinin çoğunun arttığını bildirdi,” şeklinde konuştu. Ayrıca kaynaklar, sıcak rulo sac segmentinde kaydedilen bazı fiyat artışlarının ardından Avrupa’daki soğuk rulo sac ve galvanizli sac fiyatlarının da arz sıkıntısıyla desteklenebileceğine inanıyor.

Güney Koreli üreticiler Avrupa gibi uzak pazarlara satış yapmaya odaklansa da, Asya’nın da bu durumdan bir miktar etkilenmesi bekleniyor. Söz konusu durumun Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasası üzerindeki etkisi hakkında konuşan Çinli bir kaynak, “POSCO’nun tesisindeki sıkıntı nedeniyle Vietnamlı müşteriler alım yapmak için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalabilir,” dedi. Ancak Güney Kore’den Vietnam’a satılan ürünlerin çok büyük tonajlı olmaması ve ülkedeki talebin zayıf olması nedeniyle, tesisin askıya alınmasının Vietnam piyasası üzerindeki etkisinin Güney Kore’nin devamlı sıcak rulo sac alıcısı olan ülkeler üzerindeki etkisine kıyasla daha az olması bekleniyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki bazı ülkeler (gelişmiş otomotiv üretimleriyle) POSCO’nun başlıca yassı mamul alıcıları konumundalar.