POSCO tayfunun ardından 2 No’lu sıcak haddelenmiş çelik tesisinde üretimi yeniden başlattı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 10:21:32 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Group Hinnamnor tayfunu nedeniyle üç aylık bir aranın ardından Pohang’deki 2 No’lu sıcak haddelenmiş çelik üretim tesisindeki faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket tayfundan dolayı çıkan yangın nedeniyle 6 Eylül tarihinde Pohang tesisindeki faaliyetleri askıya almıştı.

Söz konusu tesisle POSCO’nun Pohang tesisinde bulunan 18 çelik üretim tesisinden 13’ü yeniden faaliyete geçmiş oldu.

2 No’lu sıcak haddelenmiş çelik tesisi yılda beş milyon mt slab veya Pohang tesisinde üretilen yıllık 14,8 milyon mt çelik ürünün %33’ünü işliyor.