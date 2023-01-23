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POSCO Pohang tesisinde tayfundan etkilenen tüm haddehanelerini onardı ve yeniden devreye aldı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 16:15:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Group Hinnamnor tayfununun neden olduğu sel baskınından 135 gün sonra Pohang çelik tesisindeki 17 haddehanenin onarım çalışmalarının tamamlandığını ve haddehanelerin yeniden devreye alındığını açıkladı. Haddehaneler 20 Ocak tarihinde normal seviyelerde faaliyet göstermeye başladı.

Suya ve çamura batan ekipmanlar demonte edildi, yıkandı ve yeniden monte edildi.

Öte yandan şirket küresel pazarda rekabet halinde olduğu Nippon Steel ve Hyundai Steel’in acil durumlarda destek sağladığını belirtti.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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