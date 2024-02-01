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POSCO Pohang tesisinde hidrojeni azaltılmış çelik geliştirme merkezi açtı

Perşembe, 01 Şubat 2024 11:56:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) Pohang çelik tesisinde hidrojeni azaltılmış çelik geliştirme merkezi açtığını açıkladı. Merkezin deneme tesislerinin inşasında önemli rol oynaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket indirgeyici madde olarak hidrojen kullanarak demir oksitten demir üreten ve yüksek fırın yerine kullanılmak üzere HyREX teknolojisini geliştiriyor. Söz konusu merkez HyREX teknolojisinin ticarileştirilmesi için yıllık 300.000 mt üretim kapasiteli HyREX deneme tesisini 2027 yılına kadar tamamlamayı planlıyor.

POSCO 2050 yılına kadar hidrojen indirgeme teknolojisine geçiş yapmayı hedefliyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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