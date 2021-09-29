POSCO Array Technologies’e korozyona dayanıklı çelik tedarik edecek

Çarşamba, 29 Eylül 2021 15:09:50 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), ABD merkezli Array Technologies ile malzeme tedariki ve teknolojik iş birliği için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre POSCO, 2023 yılına kadar Array’e 12.000 futbol sahası büyüklüğünde güneş enerjisi üretim tesisleri kurmak için yeterli olan yaklaşık 200.000 mt PosMac tedarik edecek.

PosMac, POSCO’nun magnezyum alüminyum alaşımlı kaplama ürünü ve sıcak veya soğuk haddelenmiş çelik levha üzerinde korozyonu önlemek için üçlü alaşım kaplı ve normal galvanizli çeliğe göre 5 -10 kat daha güçlü bir korozyon direncine sahip.