POSCO 58 yıllık tarihinde ilk kez grev tehdidiyle karşı karşıya

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, şirketin işçi sendikasının ücret görüşmeleri için 9 Eylül'ü son tarih olarak belirlemesi ve görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde 48 saatlik kısmi grev planladığını açıklamasının ardından 58 yıllık tarihinde ilk kez grevle karşı karşıya kalabilir.

Kore Metal İşçileri Sendikaları Federasyonu'na bağlı POSCO işçi sendikası, şirketin son tarihe kadar tutumunu değiştirmemesi halinde kısmi greve gideceğini yönetime bildirdi. Grevin gerçekleşmesi halinde POSCO'nun 1968 yılında kurulmasından bu yana grev yapılmaması yönündeki 58 yıllık süreç sona erecek.

Sendika üyelerinin %92'den fazlası greve destek verdi

Sendika, grev için üyelerinden güçlü destek aldı. Sendika ayrıca Güney Kore Ulusal Çalışma İlişkileri Komisyonu'nun arabuluculuk sürecinin 18 Ağustos'ta anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından yasal grev hakkını elde etti.

Sendika, diğer taleplerinin yanı sıra temel ücretlerde %7,1 artış, aylık maaşın %600'üne denk gelen teşvik ödemesi, çalışanlara 50 POSCO hissesi ve %200 tatil ikramiyesi talep ediyor. Ayrıca personel eksikliği, çalışma saatleri, iş yeri güvenliği, çalışan sağlığı ve sosyal haklar konusunda iyileştirmeler istiyor.

Sendika, anlaşmazlığın yalnızca ücret artışlarına odaklanmadığını belirterek yetersiz personel, aşırı çalışma saatleri ve güvenlik koşullarına ilişkin uzun süredir devam eden sorunların da ele alınması gerektiğini savundu.

POSCO sendikanın taleplerinin 1,4 trilyon KRW maliyet yaratacağını tahmin ediyor

POSCO, sendikanın tüm taleplerinin kabul edilmesinin yaklaşık 1,4 trilyon KRW (1 milyar $) ek kaynak gerektireceğini tahmin ederken, mevcut çelik piyasası koşullarında böyle bir mali yükün kabul edilmesinin zor olacağını belirtti.

Şirket, talepleri karşılama kapasitesini olumsuz etkileyen unsurlar arasında düşük fiyatlı Çin çıkışlı çelik ürünlerinin ülkeye girişini ve küresel korumacılıktaki artışı da içeren çelik sektöründeki kötüleşen koşullara dikkat çekti.

POSCO olası grev öncesinde acil durum planı hazırlıyor

POSCO, planlanan 48 saatlik kısmi grevin gerçekleşmesi halinde faaliyetlerdeki aksaklıkları en aza indirmek amacıyla acil durum sistemini devreye alacağını açıkladı. Aynı zamanda çelik üreticisi, 9 Eylül tarihine kadar müzakereler yoluyla anlaşmaya varmaya odaklanmaya devam ettiğini belirtti.