POSCO 2050 yılına kadar hidrojen indirgeme teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor

Çarşamba, 29 Kasım 2023 14:37:13 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Pohang ve Gwanguang komplekslerinde 2050 yılına kadar hidrojen indirgeme teknolojisine tamamen geçiş yapmayı planladığını duyurdu.

Şirket, 2033 yılında Pohang kompleksinde yüksek fırın yerine HyREX 1 teknolojisi kullanmaya başlayacak. Ayrıca Pohang ve Gwangyang komplekslerinde 2050 yılına kadar hidrojen indirgeme teknolojisi kullanan altı tesis kurulacak.

HyREX teknolojisi, indirgeyici madde olarak hidrojen kullanarak demir oksitten demir üreten yeni nesil bir çelik üretim teknolojisi olarak biliniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, POSCO ve İngiltere merkezli Primetals Technologies, HyREX teknolojisini kullanan hidrojeni azaltmış deneme tesisinin tasarımını yapmak üzere anlaşmaya varmıştı. Söz konusu tesisin 2027 yılının başında devreye alınması planlanıyor.