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Polonyalı Huta Częstochowa çelik üretimini kademeli olarak artıracak

Çarşamba, 22 Ocak 2025 11:19:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa, 20 Ocak tarihinde tam kapasitede üretime başladı. Çelik üreticisinin faaliyetleri, bir önceki sahibi Liberty Częstochowa'nın yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 15 ay önce askıya alınmıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Ocak ayında 10.000 mt çelik üretmeyi hedefliyor. Bu seviyenin Şubat ayında 20.000 mt’a ve Mayıs ayında 45.000 mt’a çıkması planlanıyor. Normalde Huta Częstochowa yıllık 700.000 mt ham çelik üretim kapasitesine sahip.

Öte yandan şirketin şu anki kiracısı olan Węglokoks’un, Huta Częstochowa için açılacak ihalede en güçlü teklif veren şirket olması bekleniyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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