 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > PASSAD:...

PASSAD: Paslanmaz çelik sektörü 2026’ya yeni beklentilerle giriyor

Cuma, 26 Aralık 2025 10:39:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD) Genel Sekreteri Dr. Erdem Şireli, Türkiye’de yaklaşık 5 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşan paslanmaz çelik sektörünün 2026 yılına yönelik beklentilerini ve yerel üretimin korunmasına ilişkin stratejik öncelikleri değerlendirdi. Paslanmaz çeliğin sanayideki kritik rolüne dikkat çeken Şireli, yeni yatırımlar ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından devlet destekli koruma mekanizmalarının önemini vurguladı.

Son yıllarda artan dampingli ithalat nedeniyle rekabet gücü zayıflayan sektörün, 2026 yılında yerel sanayiyi güçlendirecek düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesini beklediğini belirten Şireli, paslanmaz çeliğin savunma sanayisinden otomotive, mutfak eşyalarından enerji ve sağlık sektörlerine çok sayıda sanayi kolu için stratejik bir girdi olmaya devam ettiğini ifade etti. 

Dampingli ithalat baskısı

Uzak Doğu ve Asya menşeli ürünlerin düşük fiyatlarla iç piyasaya girmesinin piyasa dengelerini bozduğunu dile getiren Şireli, bu durumun yerel üreticilerin üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Artan ithalat baskısı ve fiyat kırma uygulamalarının haksız rekabet yarattığını kaydeden PASSAD genel sekreteri, antidamping vergisi içeren stratejik koruma önlemlerinin sektörün yeniden güç kazanmasında belirleyici olacağı görüşünü paylaşıyor.

Yerel üretim vurgusu ve 2026 vizyonu

Paslanmaz çelik gibi kritik bir hammaddede dışa bağımlılığın azaltılmasının ancak güçlü bir yerel üretimle mümkün olacağını belirten Şireli, bunun da adil rekabet ortamının sağlanmasına bağlı olduğunu ifade etti. Türkiye’yi paslanmaz çelik konusunda bölgesel bir üretim ve tedarik merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Şireli, PASSAD’ın sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 52. Hafta, 2025

25 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları yükselirken, bağlantı sayısı sınırlı

24 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde yıllık %1 düştü

24 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları beklentilerin iyileşmesiyle yükselmeye başladı

23 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Outokumpu, SKDM için önerilen düzeltmeleri desteklese de daha fazla iyileştirme yapılmasını istiyor

19 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta, 2025

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla yukarı eğilimli yatay

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyre devam etti

16 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik soruşturmasında damping marjlarını açıkladı

15 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2025

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Çap:  4,76 - 100 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör
Paslanmaz Filmaşin-Tel (Sıcak)
Çap:  5,5 - 26 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör
Paslanmaz Kare Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu1:  12 - 55 mm
Kenar Uzunluğu2:  12 - 55 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis