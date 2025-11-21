 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Paslanmaz...

Paslanmaz çelik kullanıcıları: Antidamping soruşturması Türkiye lehine sonuçlanmalı

Cuma, 21 Kasım 2025 14:42:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye’nin ihracat ve istihdamında kritik rol oynayan paslanmaz çelik kullanan sektörler, Posco Assan’ın başvurusu üzerine başlatılan antidamping soruşturmasının son aşamaya gelmesiyle birlikte ortak bir açıklama yaptı. STK’lar, ülkede paslanmaz çelik üretiminin bulunmadığı ve mevcut kapasitenin ülke ihtiyacını karşılamadığı mevcut koşullarda getirilecek bir ek verginin üretimi, istihdamı ve ihracatı ağır biçimde etkileyeceğini vurguladı. Soruşturmaya ilişkin kararın en geç bir ay içinde açıklanması bekleniyor.

İthal paslanmaz çelik zorunlu, ek vergi ağır sonuç doğurur

STK’ların ortak açıklamasına göre Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi yapılmadığı için sektörler hammaddeyi zorunlu olarak ithal ediyor. 

Sektör temsilcileri, antidamping kararının ek vergi ile sonuçlanmasının üretim kaybı, 300.000’e yakın istihdam kaybı, 1,5 milyar $’lık ihracat daralması ve iç pazarda enflasyonist baskı ile sonuçlanabileceğini belirtti. 

Açıklamada ek verginin tüm paslanmaz çelik kullanılan ürünlerde fiyat artışı yaratacağı, hammaddeye uygulanacak ek verginin tüketici fiyatlarına zincirleme yansıyacağı dile getirilirken, halihazırda paslanmaz çeliğe uygulanan %12 gümrük vergisine getirilecek ek verginin rekabet gücünü zayıflatarak paslanmaz çelik kullanan sektörlerin ayakta kalmasını imkânsız hale getireceği ifade edildi. 


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

MAN Industries, Suudi Arabistan’da çelik boru üretim tesisi kurmak için Aramco Asia ile anlaşma imzaladı

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde %20’den fazla geriledi, Çin’den yapılan alımlar sertçe düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan çelik bakanlığı bazı paslanmaz çelik ürünler için kalite kontrol muafiyetlerini uzattı

21 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 47. Hafta, 2025

20 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları nikel fiyatlarında yaşanan düşüşle çoğunlukla gevşedi

19 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin-ABD ticari ilişkilerinin düzelmesi Çin çıkışlı paslanmaz çelik piyasasını destekleyebilir

18 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

EURANIMI: Menşe bildirimi kuralı gerçek sanayi koşullarında uygulanabilir değil

18 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 46. Hafta, 2025

13 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de 304 kalite paslanmaz çelik fiyatları gevşedi

12 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Endonezya’nın paslanmaz yassı mamul ihracatı Asya’daki güçlü talebin etkisiyle ilk dokuz ayda %7 arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Plaka-Levha (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  0,4 - 1,2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  2.000 - 3.000 mm
ARMIN PASLANMAZ
Teklifi Gör
Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  11 mm
ANIL PASLANMAZ ÇELİK SAN.VE TİC. A.Ş
Teklifi Gör
Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  120 mm
ANIL PASLANMAZ ÇELİK SAN.VE TİC. A.Ş
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis