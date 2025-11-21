Paslanmaz çelik kullanıcıları: Antidamping soruşturması Türkiye lehine sonuçlanmalı

Türkiye’nin ihracat ve istihdamında kritik rol oynayan paslanmaz çelik kullanan sektörler, Posco Assan’ın başvurusu üzerine başlatılan antidamping soruşturmasının son aşamaya gelmesiyle birlikte ortak bir açıklama yaptı. STK’lar, ülkede paslanmaz çelik üretiminin bulunmadığı ve mevcut kapasitenin ülke ihtiyacını karşılamadığı mevcut koşullarda getirilecek bir ek verginin üretimi, istihdamı ve ihracatı ağır biçimde etkileyeceğini vurguladı. Soruşturmaya ilişkin kararın en geç bir ay içinde açıklanması bekleniyor.

İthal paslanmaz çelik zorunlu, ek vergi ağır sonuç doğurur

STK’ların ortak açıklamasına göre Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi yapılmadığı için sektörler hammaddeyi zorunlu olarak ithal ediyor.

Sektör temsilcileri, antidamping kararının ek vergi ile sonuçlanmasının üretim kaybı, 300.000’e yakın istihdam kaybı, 1,5 milyar $’lık ihracat daralması ve iç pazarda enflasyonist baskı ile sonuçlanabileceğini belirtti.

Açıklamada ek verginin tüm paslanmaz çelik kullanılan ürünlerde fiyat artışı yaratacağı, hammaddeye uygulanacak ek verginin tüketici fiyatlarına zincirleme yansıyacağı dile getirilirken, halihazırda paslanmaz çeliğe uygulanan %12 gümrük vergisine getirilecek ek verginin rekabet gücünü zayıflatarak paslanmaz çelik kullanan sektörlerin ayakta kalmasını imkânsız hale getireceği ifade edildi.